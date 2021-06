Benfica vence Sporting e está na final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

O Benfica qualificou-se, este sábado, para a final da edição 2020/21 da Taça de Portugal, ao vencer o Sporting por 26-24, na primeira meia-final da final a 4, a decorrer em Pinhel, Guarda.

Num jogo que estava empatado ao intervalo (11-11), a formação encarnada, que soma seis títulos, o último em 2017/18, afastou o recordista de vitórias na competição, com um total de 15, a derradeira em 2013/14.

Na final, marcada para as 17 horas de domingo, o Benfica defronta o vencedor do embate entre o campeão nacional 100% vitorioso F. C. Porto e o Águas Santas, que reeditam a partir das 17.30 horas a final da última edição (31-30 para os portistas, em 2018/19).

A edição 2019/20 da Taça de Portugal não foi concluída, devido à pandemia da covid-19.