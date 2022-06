Benfica vence Sporting e está na final de hóquei em patins

JN Hoje às 21:00 Facebook

Águias derrotaram os leões por 7-5 nas meias-finais após prolongamento.

O Benfica garantiu este domingo a presença na final do campeonato de hóquei em patins, ao derrotar o Sporting por 7-5, no quinto jogo das meias finais. Diogo Rafael, Manrubia, Nicolía, Alvarez, Ordoñez e Lamas (2) marcaram os golos que permitem às águias defrontarem o F. C. Porto na grande final.

Os encarnados estiveram a vencer por 3-1 e ainda permitiram que o Sporting chegasse ao empate. Já depois de estar novamente na frente, as águias cederam o empate já perto do fim, obrigando o jogo a ir a prolongamento. No tempo extra, valeram os dois golos de Lamas para ajudar o Benfica a alcançar a final.