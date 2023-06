Benfica vence Sporting e lidera final do campeonato

A perder por 0-1 ao intervalo, o Benfica virou o jogo frente ao Sporting, ganhou por 4-2 e reassumiu o comando da discussão do título, voltando a liderar a final (2-1). O quarto jogo entre os dois rivais lisboetas está agendado para o próximo domingo.

O Benfica recebeu e venceu, na noite desta quarta-feira, o Sporting, por 4-2, no terceiro jogo da final da liga portuguesa de hóquei em patins, passando a liderar a competição, com dois triunfos, contra um dos leões.

A jogar na Luz, a equipa encarnada, que ao intervalo perdia por 0-1 (golo de Gonzalo Romero), concretizou a reviravolta na segunda parte, com três golos de Carlos Nicolía. Os leões acabariam por reduzir para 2-3, por Gonzalo Romero. Mas o póquer do argentino Carlos Nicolía devolveu às águias os dois tentos de vantagem, diferença que se manteve até ao fim do jogo.

PUB

O quarto jogo da final está marcado para o próximo domingo (16 horas), com o Sporting a receber o Benfica. Em caso de necessidade, ou seja, se os leões vencerem, o título será discutido, de forma definitiva, com a disputa de um quinto e decisivo encontro, no dia 21 (20 horas), na Luz.

O F. C. Porto é o campeão em título, nesta modalidade, mas não pode revalidar o cetro.