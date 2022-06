Benfica vence Sporting em jogo marcado por agressões entre jogadores

Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu, este sábado, o Sporting, por 3-2, no segundo jogo das meias-finais do play-off de apuramento do campeão de hóquei em patins, e igualou (1-1) a eliminatória diante do rival.

Nos minutos finais do encontro, e já depois algumas incidências no decorrer do desafio, viveram-se alguns momentos de tensão entre jogadores do Benfica e do Sporting.

Sem bola, João Souto agrediu a barriga de Lucas Ordoñez com o "stick", o que gerou uma grande confusão. Henrique Magalhães, que estava sentado no banco verde e branco, agrediu Pablo Álvarez com um murro e foi expulso. Antes, Ângelo Girão também já tinha sido expulso depois de agredir Lucas Ordoñez. O presidente do Benfica, Rui Costa, desceu até à pista para acalmar os ânimos.

Depois do Sporting ter vencido o primeiro jogo no desempate por grandes penalidades (2-1), após a igualdade (2-2) no final dos 50 minutos, ao Benfica apenas a vitória interessava neste segundo encontro e, por isso, entrou a todo o gás e logo aos 13 segundos Pablo Alvarez colocou os encarnados a vencer.

Os comandados de Paulo Freitas, que esta sexta-feira completou 54 anos, mostraram algumas dificuldades para sair na fase de construção, mas com o passar do cronómetro foram conseguindo não só equilibrar as forças, como chegar a zonas de finalização.

A igualdade surgiu por intermédio de Alessandro Verona, aos 20 minutos, com remate de meia distância, jogador que, aos 22, viria a cometer grande penalidade ao rasteirar Lucas Ordoñez, o que exaltou os ânimos no pavilhão da Luz.

Na cobrança, o próprio Lucas Ordoñez conseguiu encontrar um 'buraco' na baliza defendida por Ângelo Girão e recolocou o Benfica na condição de vencedor.

PUB

O argentino viria a dilatar o marcador no minuto seguinte, na sequência de uma jogada individual, que culminou com um perfeito remate de meia distância.

Na segunda parte, os campeões nacionais dispuseram de duas oportunidades para reduzir a diferença, mas o Benfica ia conseguindo controlar o jogo e poderia ter avolumado o resultado até que, aos 39 minutos, Toni Perez fez o 3-2 e relançou o encontro.

Com o Benfica a deixar de apostar na gestão do resultado, a partida ganhou nova dimensão e emotividade, com as oportunidades a surgirem de ambos os lados. A três minutos do fim, o Sporting somou a 10.ª falta, contudo Carlos Nicolia, no livre direto, atiraria ao lado.

Paulo Freitas ainda colocou o Sporting a jogar em 5x4, a um minuto do final, tendo Alessandro Verona entrado para o lugar de Girão, mas a estratégia acabaria por não render efeito.