Benfica vence Sporting mas leões confirmam segundo lugar no Nacional

O Benfica recebeu e venceu, este sábado, o Sporting, por 34-32, em jogo da 29.ª jornada do campeonato nacional de andebol, numa partida empolgante mas cujo resultado é insuficiente para os encarnados poderem ainda sonhar com o segundo lugar.

Com esta vitória, por dois golos de diferença, o Benfica passou a somar 78 pontos na liga, no terceiro lugar da classificação, podendo terminar a época com os mesmos pontos do rival lisboeta, que se impôs na primeira volta por 31-29.

Contudo, o Sporting já garantiu o segundo lugar, pois, mesmo que perca com o Águas Santas, na última jornada, e o Benfica termine com os mesmos pontos, a equipa de Rui Silva marcou mais golos na Luz do que os encarnados no pavilhão João Rocha.

Do lado do Benfica, o alemão Ole Rahmel e Petar Djordjic, com 10 e 11 golos, respetivamente, foram os que mais contribuíram para o acerto ofensivo, enquanto do lado 'leonino' destacou-se Pedro Valdés, com seis golos, e Francisco Tavares, com sete.

O jogo começou equilibrado na Luz, mas foi o Benfica a assumir a liderança, com vários golos em que surpreendeu a defesa leonina da linha de seis metros.

O Sporting nunca esteve longe no marcador e, com alguns golos de excelente recorte técnico, chegou ao empate, pela primeira vez, ao minuto 18.

Num jogo muito intenso, os leões saltaram depois para a frente no minuto seguinte e estiveram na liderança até perto do intervalo, altura em que os 'encarnados' recuperaram, apesar da expulsão de Matic Suholeznik ter dificultado as aspirações da equipa de Chema Rodriguez.

O Benfica recolocou-se na frente do marcador já perto do intervalo, mas a poucos segundos de ser ordenado o tempo de descanso no pavilhão da Luz, o Sporting, por Carlos Ruesga, conseguiu o empate a 17 golos, resultado com que se atingiu o intervalo.

O Sporting arrancou melhor para o segundo tempo e, depois de uma primeira fase de desacerto ofensivo dos dois conjuntos, os 'leões' acertaram a mira e alcançaram uma vantagem de três golos, a maior até então.

O Benfica reagiu e, com 15 minutos para jogar, deu novamente a cambalhota no marcador, com o capitão Paulo Moreno em destaque na finalização.

O jogo entrou nos cinco minutos finais empatado a 30 golos e sem que nenhuma das equipas conseguisse fugir no marcador. Pressionado a ganhar para ainda chegar ao segundo lugar, o Benfica foi mais assertivo e fechou o jogo com os dois golos de vantagem, com o último tento a ser marcado já depois da buzina, num livre direto espetacular da autoria de Petar Djordjic.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão N.º 2 da Luz, em Lisboa

Benfica - Sporting, 34-32

Ao intervalo: 17-17

Sob a arbitragem de Daniel Freitas e César Carvalho, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (34): Sergey Hernández, Mahamadou Keita (2), Bélone Moreira (1), Paulo Moreno (6), Ole Rahmel (10), Francisco Pereira e Djordjic (11). Jogaram ainda: Gustavo Capdeville, Matic Suholeznik (1), Nyokas (1), Arnau Garcia, Lazar Kukic (1) e Pedro Loureiro (1)

Treinador: Chema Rodriguez

Sporting (32): Manuel Gaspar, Pedro Valdes (6), Doroshchuk (1), Francisco Tavares (7), Salvador Salvador (4), Schongarth (2) e Tomislav Spruk. Jogaram ainda: Matevz Skok, Carlos Ruesga (1), Edmilson Araújo (1), Tiago Rocha (4), Bingo (3), Joel Ribeiro (1) e Dukic (2)

Treinador: Rui Silva

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 5-4 (10), 8-8 (15), 10-13 (20), 13-15 (25), 17-17 (intervalo), 17-19 (35), 20-21 (40), 24-23 (45), 27-28 (50), 30-30 (55) e 34-32 (resultado final)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19