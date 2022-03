Benfica vence Sporting no basquetebol

JN Ontem às 23:01 Facebook

Águias aproveitam a ausência de Travante Williams para bater o rival, em Alvalade, por 73-89.

É certo que um jogador sozinho não faz uma equipa, mas quando não se tem Travante Williams a conversa torna-se sempre mais complicada para esse lado. Foi assim com o Sporting, ontem, no dérbi da 16.ª jornada frente ao Benfica (73-89), com os leões a ficarem muito mais frágeis ofensivamente e a cederem uma derrota que vale a liderança.

Com Gaines e Ivan Almeida em grande (ambos com 23 pontos) as águias colocaram fim a uma série de dez jogos consecutivos a perder contra o emblema de Alvalade, que agora divide o topo (39 pontos) com o velho rival de Lisboa.