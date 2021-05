Benfica vence União Sportiva e conquista título nacional

JN/Agências Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica sagrou-se, este domingo, o campeão de basquetebol feminino pela primeira vez na história, após ter vencido a União Sportiva, em Ponta Delgada, Açores, por 73-76, num jogo equilibrado e disputado até aos últimos segundos.

Aliyah Mazyck, do União Sportiva, com 26 pontos, e Japonica James, do Benfica, com 22 pontos, estiveram em destaque no encontro decisivo. A atleta encarnada foi mesmo eleita a MVP do jogo.

O pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, voltou a encher-se de público para assistir ao derradeiro e decisivo jogo da final do principal campeonato de basquetebol feminino.

Depois de o Benfica ter levado a melhor no primeiro jogo na Luz (91-72) e da União Sportiva ter vencido o segundo encontro em casa (85-72), as contas do título ficaram adiadas para o encontro deste domingo.

Se dúvidas existissem, a importância do encontro ficou demonstrada logo desde início com as duas equipas a lutarem intensamente pelo domínio na partida. Num primeiro período de 'parada e resposta', dominado pelo equilíbrio, a equipa açoriana acabou por ser mais eficaz, vencendo por 22-18.

No segundo período, a Sportiva teve um arranque fulminante, mas as encarnadas, a partir de metade do segundo período, conseguiram reorganizar-se e passaram a explorar as fragilidades da equipa da casa. A equipa da Luz chegou ao intervalo a vencer por 40-41: um resultado que espelhava o equilíbrio desta final.

No regresso das cabines, o Benfica apareceu mais forte e concentrado e dominou grande parte do terceiro período. Contudo, a União Sportiva, sobretudo à boleia de Raquel Laneiro, teve uma reta final avassaladora e conseguiu reverter a desvantagem, acabando o período a vencer por 64-60.

PUB

No último período do jogo, a intensidade aumentou, as reviravoltas no marcador foram uma constante. O jogo foi disputado até ao último segundo e a eficácia acabou por fazer a diferença - e neste capítulo as 'encarnadas' foram superiores, vencendo por 73-76.

O Benfica tornou-se a 10.ª equipa a sagrar-se campeã nacional de basquetebol feminino, numa lista liderada pelo CAB Madeira, com cinco títulos conquistados, enquanto a União Sportiva venceu a competição por três vezes (2015, 2016 e 2018).

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada

Benfica -- União Sportiva, 73-76

Ao intervalo: 40-41

Sob a arbitragem de Diogo Martins, Joana Pessoa e Marta Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

União Sportiva (73): Raquel Laneiro (10), Nausia Woolfolk (9), Gabriela Paula (11), Emília Ferreira (9), Aliyah Mazyck (26). Jogaram ainda Ana Ramos (5), Inês Bettencourt e Vânia Sengo (3)

Treinador: Ricardo Botelho

Benfica (76): Joana Soeiro (14), Mariana Carvalho (16), Mariana Silva (10), Laura Ferreira (13), Japonica James (22). Jogaram ainda Cythia Dias, Marta Martins (1), Ana Barreto e Sofia Ramalho

Treinador: Eugénio Rodrigues

Marcha do marcador: 22-18 (primeiro período), 40-41 (intervalo), 64-60 (terceiro período) e 73-76 (resultado final)

Assistência: 180 espetadores