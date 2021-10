Benfica vence Vizela com golo nos minutos finais. Veja os lances

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:01 Facebook

O Benfica venceu (1-0), este domingo, no Minho, o Vizela em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Rafa foi o autor do golo dos encarnados, já nos minutos finais.

Depois das derrotas diante de Portimonense e Bayern Munique, o Benfica regressou aos triunfos na Liga diante do recém-promovido Vizela. O golo, esse, surgiu já nos descontos, aos 90+8.

Rafa, que já tinha visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, foi o herói dos encarnados ao aproveitar, da melhor forma, uma assistência de Pizzi e rematar, de pé direito, para o fundo da baliza de Charles.

Com este resultado, o Benfica assume a liderança do campeonato, com um ponto de vantagem em relação ao F. C. Porto e Sporting, que somam 23. Já o Vizela, que vinha de cinco empates consecutivosm, somou o sétimo encontro sem vencer, mantendo-se na 12.ª posição, com oito pontos.

Veja o golo e os casos: