Benfica vende dois ativos para salvar as contas

SAD já sabe que tem de realizar pelo menos duas grandes transações até junho de 2023 para inverter o prejuízo do último relatório.

A SAD do Benfica já sabe que terá de vender dois jogadores até junho de 2023 para voltar aos resultados positivos no fecho das contas de 2022/23. Ao que o JN apurou, os responsáveis têm um plano bem delineado para tornar a navegar na "linha verde" e a viragem, em relação aos últimos relatórios e contas - 2020 (17,4 milhões negativos) e 2021 (35 milhões negativos) - implica a realização de duas vendas de valores substanciais para influenciar a transformação financeira.

A estratégia de privilegiar o sucesso desportivo, através da reformulação do plantel e a opção de não transferir atletas justificaram a última derrapagem. Todavia, o regresso a terreno positivo é uma meta e foi inclusive admitida na apresentação das contas pelo presidente Rui Costa. Gonçalo Ramos (foto), Enzo Fernández, António Silva, Neres, Morato e Henrique Araújo são alguns dos jogadores com maior potencial de saída, sendo que a venda de elementos formados no clube permite um ganho financeiro superior devido ao reduzido investimento.