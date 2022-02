Benfica-Vizela abre 26.ª jornada da Liga, Sporting encerra em Moreira de Cónegos

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

A receção do Benfica ao Vizela será o jogo inaugural da 26.ª jornada da Liga, enquanto o campeão nacional Sporting encerra a ronda no reduto do Moreirense.

Os encarnados vão receber o emblema vizelense no Estádio da Luz, em 11 de março, uma sexta-feira, com início marcado para as 20.15 horas, sendo que o atual líder da prova, o F. C. Porto, também será anfitrião do Tondela, no domingo, a partir das 18 horas. Os leões entram em campo na segunda-feira (14), às 20.15 horas, para defrontar os cónegos.

No ronda seguinte, um dos jogos de cartaz será o duelo entre o Vitória de Guimarães e o Sporting, agendado para 19 de março, às 20.30 horas, juntamente com o dérbi da cidade invicta Boavista -- F. C. Porto, no dia seguinte, pelas 20.45 horas.

Programa da 26.ª jornada:

- Sexta-feira, 11 mar:

Benfica - Vizela, 20.15 horas

- Sábado, 12 mar

Estoril Praia - Portimonense, 15.30 horas

Famalicão - Santa Clara, 15.30 horas

Arouca - Paços de Ferreira, 18 horas

Belenenses SAD - Boavista, 20.30 horas

- Domingo, 13 mar

Marítimo - Vitória de Guimarães, 15.30 horas

F. C. Porto - Tondela, 18 horas

Sporting de Braga -- Gil Vicente, 20.30 horas

- Segunda-feira, 14 mar

Moreirense - Sporting, 20.15 horas

Programa da 27.ª jornada:

-Sexta-feira, 18 mar

Vizela - Famalicão, 20.15 horas

- Sábado, 19 mar

Tondela - Arouca, 15.30 horas

Santa Clara - Belenenses SAD, 18 horas

Vitória de Guimarães - Sporting, 20.30 horas

- Domingo, 20 mar

Gil Vicente - Marítimo, 15.30 horas

Paços de Ferreira - Moreirense, 15.30 horas

Benfica - Estoril Praia, 18 horas

Portimonense - Sporting de Braga, 20 horas

Boavista - F. C. Porto, 20.45 horas