Benfica-Vizela: Nélson Veríssimo tenta meter a terceira

Técnico ainda não venceu três vezes consecutivas desde que assumiu o banco do Benfica. Vizela quer primeiro resultado positivo frente às águias.

Nélson Veríssimo vai tentar frente ao Vizela, pela primeira vez nesta temporada, somar três vitórias consecutivas à frente do comando técnico do Benfica. É a segunda vez que o treinador tenta alcançar a proeza, depois de ter conseguido resultados positivos com o Vitória de Guimarães (3-0) e o Portimonense (1-2). Assinar este feito leva-o a repetir o máximo alcançado em 2019/20, quando substituiu Bruno Lage e acelerou frente ao V. Guimarães, Aves e Sporting, antes de dar o lugar a Jorge Jesus.

Nesta temporada, o percurso sinuoso arrancou mal, com uma derrota no Dragão, frente ao F. C. Porto, no campeonato, a 30 de dezembro, e somou mais dois desaires, na final da Taça da Liga, com o Sporting, e diante do Gil Vicente, no campeonato. Apesar dos maus resultados, em que se incluem ainda quatro empates, o Benfica marcou sempre sob o comando de Nélson Veríssimo. Nesse aspeto, a equipa melhorou. O pecúlio máximo sucedeu na partida com o V. Guimarães, na penúltima jornada, que venceu por 3-0, com um bis de Darwin e um golo de Gonçalo Ramos. Os dois avançados vão voltar a ser titulares, esta noite, na Luz.