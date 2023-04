Benfica: Vlachodimos vai ter mais concorrência

Reforço da baliza na próxima época é ponto assente para a SAD encarnada. Perfil traçado é igual ao do guardião grego quando chegou à Luz, em 2018.

O reforço da baliza no Benfica vai ser uma realidade em 2023/24. A melhoria do setor está definida pela SAD que tem já em andamento o processo de aquisição de um jovem guarda-redes, não mais do que 23/24 anos, mas já com alguma experiência, à semelhança de Vlachodimos quando chegou à Luz, em 2018. O objetivo é que novo guardião apresente condições para, desde logo, lutar pela titularidade.

O atual número um chegou ao Benfica com 24 anos e, apesar da juventude, impôs-se desde o primeiro momento. Apesar de algumas críticas, Vlachodimos tem sido o dono da posição e já soma 215 jogos com a camisola encarnada.