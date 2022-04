Benfica volta a bater o Sporting em basquetebol

JN/Lusa Hoje às 18:00 Facebook

As águias venceram os leões no arranque da segunda fase do campeonato nacional e somaram a segunda vitória sobre o rival no espaço de duas semanas.

O Benfica venceu, este domingo, o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 90-76, no arranque da segunda fase da Liga de basquetebol.

Esta é a segunda vitória do Benfica frente ao Sporting no espaço de duas semanas - a última aconteceu a 23 de março no fecho da fase regular -, sendo que, antes disso, os encarnados estiveram sem conseguir derrotar os leões desde 2 de novembro de 2019.

Este domingo, Betinho Gomes foi o melhor marcador do encontro, tendo contribuído com 27 pontos para a equipa visitante, enquanto Micah Downs com 21 pontos foi o melhor marcador do Sporting, que continua a acusar a falta do lesionado Travante Williams.

As águias estiveram sempre no comando do marcador, mas ainda tiveram que sofrer. No quarto período, o Sporting esteve perto do empate e, a três minutos do fim, o que separava as duas equipas era apenas um ponto (73-74). Contudo, um grande final de partida permitiu ao Benfica levar a vitória para casa.