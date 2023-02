Benfica volta a criticar arbitragem e diz ter sido "empurrado" fora da Taça

O Benfica voltou a criticar a arbitragem de Tiago Martins no encontro diante do Braga, que ditou a eliminação dos encarnados da Taça de Portugal.

Através da newsletter "News Benfica", as águias voltaram a criticar a arbitragem no jogo contra o Braga. "Os clamorosos erros de arbitragem em prejuízo da nossa equipa no desafio frente ao Braga motivam forte e legítima contestação, tendo sido evidente uma enorme dualidade de critérios do ponto de vista técnico e disciplinar", pode ler-se.

O Benfica recorda ainda as palavras criticas do presidente Rui Costa, recordando o lance com Gonçalo Guedes dentro da área do Braga, que motivou pedidos de grande penalidade. "O árbitro, de frente para o lance, não assinalou e o VAR não quis ver".

Também o movimento "Servir o Benfica" apoiou Rui Costa nas criticas à arbitragem e pediu uma posição de força dos encarnados. "O Servir o Benfica expressa a sua solidariedade ao treinador, jogadores e dirigentes, nomeadamente ao Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, que ontem deram expressão ao sentimento de revolta de todos os Benfiquistas", pode ler-se.

"Desafiamos o Sport Lisboa e Benfica a não se sentar à mesa com os dirigentes da Liga e FPF, até tomada de posição das autoridades do futebol sobre este tema e o fim das práticas habituais desde os anos 90, não havendo de imediato qualquer negociação possível relativamente à centralização dos direitos televisivos. Exigimos mais transparência na arbitragem portuguesa. A tecnologia deve estar ao serviço do desporto e da verdade desportiva. As comunicações do VAR devem ser disponibilizadas em público", são alguns dos temas mencionados no comunicado.