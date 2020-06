JN/Agências Hoje às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica voltou a tropeçar, esta terça-feira, na corrida pelo título, ao perder por 4-3 com o Santa Clara no Estádio da Luz, na 28.ª jornada Liga, e pode ver o F. C. Porto isolar-se na liderança.

Depois de uma vitória suada (2-1) na deslocação ao reduto do Rio Ave, na jornada anterior, o Benfica tinha a oportunidade de colocar pressão sobre o rival, que disputa esta noite o dérbi da Invicta frente ao Boavista, mas uma noite recheada de erros individuais e coletivos e um Santa Clara muito competente e desinibido ditaram uma noite de pesadelo para o conjunto orientado por Bruno Lage, confirmando que a má fase ainda não acabou na Luz.

E mais do que evidenciar os (muitos) erros cometidos pelos encarnados, importa ressalvar o mérito de um adversário que nunca se entregou à sorte do jogo, antes a procurou, uma e outra vez, até ser premiado com o golo do triunfo nos descontos, por Zé Manuel, dando a reviravolta sobre a própria reviravolta que os campeões nacionais já tinham conseguido durante o jogo, numa segunda parte que concentrou seis dos sete tentos da partida.

O Santa Clara venceu o Benfica Foto: Gerardo Santos / Global Imagens

Do filme da primeira parte ficou na memória a monotonia da exibição encarnada, que criou apenas três boas ocasiões na área, nunca encontrando o caminho do golo, já que o guardião Marco denotou muita atenção e bons reflexos. Em sentido inverso, os açorianos evidenciavam uma sólida organização em campo e na circulação de bola, nunca aparentando qualquer desconforto e chegando ao golo por Anderson Carvalho.

Aos 44 minutos, quando o Benfica preparava uma transição rápida na recuperação de bola de um pontapé de canto dos açorianos, Nuno Tavares fez uma tentativa de passe defeituosa, que bateu no pé direito do médio do Santa Clara, deixando a bola à sua mercê. Com a defesa 'encarnada' apanhada em falso, Anderson Carvalho avançou na direção de Vlachodimos e atirou para o 0-1 em cima do intervalo.

Renovado para o regresso, com as entradas de Carlos Vinicius e Zivkovic, o Benfica lançou-se em busca do empate e conseguiu-o logo aos 50 minutos, com Rafa a finalizar de pé esquerdo e com um remate cruzado uma boa jogada de envolvimento do ataque 'encarnado' pelo flanco direito, culminada com a assistência de André Almeida.

O Santa Clara não se deixou impressionar e precisou de apenas sete minutos para voltar para a frente do marcador, com Zaidu Sanusi a subir mais alto do que Rúben Dias num pontapé de canto -- mais um golo sofrido pelos encarnados de bola parada -- e a cabecear para o 2-1, com Vlachodimos impotente para evitar o golo.

A velocidade do jogo crescia e os espaços começaram a surgir com mais frequência. Numa reação intensa, o Benfica aproveitou o pressing e alcançou a reviravolta com um bis de Vinícius (63 e 65), que saltou do banco para fazer dois golos de cabeça. Com o 3-2 no marcador, o Benfica parecia repetir a façanha da ronda anterior e sair por cima de uma partida em que entrou a perder. Puro engano.

O Santa Clara venceu o Benfica Foto: Gerardo Santos / Global Imagens

O técnico João Henriques não deixou de fazer as suas mexidas na equipa e o Santa Clara voltou a lançar-se no ataque. Um novo erro de Rúben Dias, aos 82, num lance em que o árbitro João Pinheiro foi primeiro alertado pelo videoárbitro e teve ainda de ver as imagens, ditou penálti a favor do Santa Clara, que Nené não perdoou, fazendo o 3-3.

O jogo estava a dar os últimos passos, mas ainda havia tempo para mais emoções: alegria açoriana e tristeza encarnada, quando uma falha individual de Ferro abriu caminho para Zé Manuel, que tinha saltado do banco, atirar para o 4-3, com o remate a ser ainda desviado por um infeliz Nuno Tavares, enganando Vlachodimos. E, assim, o Benfica somou o quarto jogo consecutivo na Luz sem ganhar para o campeonato.

O desaire pode custar muito caro ao Benfica na luta pelo título, que pode ver agora o F. C. Porto dilatar a vantagem para três pontos (além do confronto direto) em caso de triunfo sobre o Boavista. Já o Santa Clara prossegue a sua caminhada tranquila e aponta a uma manutenção praticamente assegurada, ocupando agora o oitavo posto, com 38 pontos.

Veja o resumo do jogo: