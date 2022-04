Benfica volta a liderar histórico dos confrontos em Alvalade na Liga

JN/Agências Ontem às 23:41 Facebook

O Benfica reassumiu, este domingo, o comando do histórico dos confrontos na casa do Sporting para a Liga, ao vencer em Alvalade por 2-0, para a 30.ª jornada da edição 2021/22.

O uruguaio Darwin Núñez, aos 14 minutos, e o suplente Gil Dias, aos 90+2, selaram o triunfo dos encarnados, que somaram a 34.ª vitória, contra 33 dos leões, e passaram a totalizar 127 tentos, face aos 125 dos anfitriões.

O triunfo caseiro (1-0) da formação leonina em 2020/21, conseguido já nos descontos, aos 90+2 minutos, com um tento de Matheus Nunes, tinha equilibrado a balança, que, antes desse jogo pendia, como agora, para as águias.

A formação encarnada perdeu nesse encontro a possibilidade de aumentar para nove jogos a invencibilidade em Alvalade em embates do campeonato, já que não perdia desde a época 2011/12.

Depois do 1-0 selado pelo neerlandês Ricky van Wolfswinkel, aos 18 minutos, em 9 de abril de 2012, o Benfica encarrilou quatro triunfos e outros tantos empates.

As águias ganharam por 3-1 em 2012/13, com um bis do paraguaio Óscar Cardozo, por 1-0 em 2015/16, com um tento do grego Mitroglou, determinante para a conquista do respetivo título, por 4-2 em 2018/19, com um festival de bom futebol, e por 2-0 em 2019/20, na noite de Rafa, que bisou.

Os restantes encontros neste ciclo acabaram empatados, a um golo em 2013/14, 2014/15 - num jogo em que o benfiquista Jardel selou a igualdade aos 90+4 minutos - e 2016/17 e a zero em 2017/18, no primeiro jogo sem golos desde 2009/10.

Com as vitórias de 2018/19 e 2019/20, o Benfica passou a comandar o histórico na casa dos leões para o campeonato, algo que não sucedia desde 1949/50 e volta agora novamente a acontecer.

Num confronto marcado pelo equilíbrio, os jogos mais marcantes foram duas vitórias muito expressivas, uma de cada equipa: o 7-1 do Sporting em 1986/87 e 3-6 do Benfica em 1993/94.

Manuel Fernandes foi o herói do encontro de 14 de dezembro de 1986, ao conseguir um póquer (quatro golos), enquanto João Vieira Pinto brilhou na noite chuvosa de 14 de maio de 1994, com um hat-trick (três) na primeira parte.

Para a história entraram também o triunfo encarnado por 1-0, em 1999/2000, e o empate 1-1 de 2001/02, que adiaram o 17.º e 18.º títulos dos leões, que, na época passada, festejaram o 19.º, 19 anos depois.