Benfica volta a não ter ajuda mas pode celebrar título em Alvalade

Segundo adiamento, na atribuição do título nacional de futebol, época de 2022/23. O F. C. Porto, que no domingo já adiara a festa do Benfica, ao bater o Casa Pia (2-1), venceu em Famalicão (4-2) e reduziu, à condição, a distância para o líder a um ponto. Para as águias arrumarem a questão ainda nesta 33.ª jornada, precisam de vencer hoje em Alvalade o Sporting.

A luta pelo cetro máximo luso continua ao rubro, podendo ser resolvida já esta noite ou ficar adiada para a última jornada, no próximo fim de semana, com o Benfica a receber o Santa Clara e o F. C. Porto como anfitrião do Vitória de Guimarães.

Se o Benfica voltou a não ser campeão no sofá, tendo adiado a festa com a equipa em estágio para o jogo de Alvalade, hoje poderá repetir o feito que alcançou uma vez, na casa leonina. Foi em 1974/75, graças a um empate (1-1), como acontece agora, na penúltima ronda.