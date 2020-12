Benfica volta a perder com Chelsea para a Champions

JN/Agências Hoje às 22:34 Facebook

O Benfica está fora da Liga dos Campeões feminina, despois de esta quarta-feira ter perdido novamente com as inglesas do« Chelsea, desta feita por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final, uma semana depois da goleada sofrida em casa (5-0).

A formação da Luz voltou a não ter capacidade para contrariar o poderio das semifinalistas em 2017/18 e 2018/19, que marcaram por intermédio de Bethany England, aos 28 e 90+1 minutos, e Samantha Kerr, aos 65, saindo da eliminatória com um agregado desfavorável de 8-0.

Com o desaire da primeira mão, pouco mais restava às às águais na Champions a não ser encerrarem com dignidade a primeira participação na competição, depois de terem eliminado PAOK e Anderlecht nas rondas preliminares da prova europeia.

A confortável vantagem adquirida em Lisboa permitiu às londrinas descansarem algumas das principais figuras da equipa, como foi o caso da dinamarquesa Pernille Harder, que iniciou a partida no banco.

As "blues" comandaram as operações a seu bel-prazer e nunca foram realmente incomodadas na retaguarda, uma vez que o Benfica, que se apresentou num 5x4x1, deu total primazia à organização defensiva, deixando a brasileira Nycole sozinha na frente, apoiada por Cloé Lacasse.

O Benfica despede-se, assim, da Liga dos Campeões, virando a atenção para as competições internas, desde logo com a disputa das finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga relativas à época passada, ambas diante do S. C. Braga, nas primeiras semanas do novo ano.