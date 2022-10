Benfica volta a vencer fora na Liga Campeões

JN/Agências Hoje às 22:12 Facebook

Uma ponta final notável valeu, esta terça-feira, ao Benfica o segundo triunfo, em dois jogos, ambos fora, no Grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol, desta vez no reduto dos franceses do Limoges, por tangenciais 68-67.

A formação encarnada, que se estreou na Champions, prova em que nunca tinha participado, com uma vitória clara por 89-76 na casa do VEF Riga, perdia por 65-58 a 5.51 minutos do final, mas rematou o jogo com um parcial de 10-2.

Os únicos dois pontos dos locais nesta fase aconteceram a quatro segundos do final, ambos de lance livre, por Wes Clark, que falhou um terceiro e a hipótese de levar o jogo para prolongamento.

Ivan Almeida, que fizera a falta num lançamento triplo que deu a Clark a hipótese de empatar o jogo, ganhou depois o ressalto defensivo, redimindo-se, e atirou a bola ao ar, com o tempo a esgotar-se, dando início à festa dos 'encarnados'.

Antes deste momento decisivo, um outro inclinou o encontro a favor do cinco de Norberto Alves, um 'triplo' de Toney Douglas, para os seus únicos três pontos no jogo - um em oito nos tiros de campo -, a 12,5 segundos do fim, para a primeira liderança do Benfica na segunda parte.

Aaron Broussard, com 17 pontos, João Betinho Gomes, com 15 pontos e seis ressaltos, Ivan Almeida, com 12 pontos e nove ressaltos, e Terrell Carter, com 10 pontos, estiveram em evidência no conjunto 'encarnado'.

Pela negativa, os oito lances livres falhados, em 19 tentados (pobres 57,9%), que poderiam ter custado caro.

Na equipa da casa, destaque para os 12 pontos e oito ressaltos de Desi Rodríguez e os 10 pontos, seis ressaltos e cinco assistências de Jayvon Graves.

O encontro começou equilibrado, mas foi o Benfica que fechou o primeiro período na frente, por 22-16, antes de fraquejar no segundo, sobretudo num parcial de 13-0 sobre o final, que colocou os franceses a liderar a meio (40-36).

O Limoges manteve-se no comando durante todo o terceiro período e grande parte do quarto, mas os cinco minutos finais foram do Benfica, que volta a jogar em 25 de outubro, pela primeira vez em casa, face ao BAXI Manresa, também com dois triunfos.