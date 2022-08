Águia tinha a chave e demorou pouco tempo a abrir o cofre    

Luís Antunes Ontem às 21:50 Facebook

Otamendi, Rafa e Neres marcaram, na primeira parte, os golos do triunfo que confirmou a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica voltou a vencer o Dínamo Kiev e garantiu o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Numa Luz com 58 789 espectadores nas bancadas, as águias confirmaram o favoritismo e resolveram cedo a equação. Foram uma equipa intensa e focada na parte inicial e, depois, puderam descomprimir e festejar.

O resultado da primeira mão permitia entrar em campo com o bilhete premiado, mas o Benfica carimbou o apuramento, se dúvidas houve, ainda na primeira metade, ao marcar três golos. A equipa demonstrou que vive numa dimensão distinta da do opositor, envolvido num contexto muito particular. Mesmo sem forçar muito, revelou superioridade total perante um adversário pouco crente e cedo conformado com o destino.