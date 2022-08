Benfica volta a vencer o Midtjylland e está no play-off da Liga dos Campeões

O Benfica venceu (1-3), esta terça-feira, na Dinamarca, o Midtjylland na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e garantiu um lugar no play-off. Enzo Fernández, Henrique Araújo, Pione Sisto e Diogo Gonçalves marcaram os golos.

Depois da goleada (4-1) na primeira mão, o Benfica voltou a vencer o Midtjylland desta vez na Dinamarca. Com um onze apenas com uma alteração - Chiquinho rendeu o lesionado David Neres - os encarnados inauguraram o marcador aos 23 minutos, por Enzo Fernández - já vai em três golos em três jogos - depois de uma boa assistência de Gonçalo Ramos.

Na segunda parte, Henrique Araújo ampliou a vantagem das águias com um grande golo de cabeça e o Midtjylland reduziu e por Pione Sisto, na recarga de um cabeceamento de Kaba, que bateu na trave. Diogo Gonçalves, com um grande remate, fechou a contagem com um grande golo.

PUB

No play-off, de acesso à fase de grupos, o Benfica vai defrontar o Sturm Graz ou o Dinamo Kiev, com primeira mão a 17 de agosto, em reduto alheio, e segunda em 23 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.