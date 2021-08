Benfica volta a vencer Spartak e garante lugar no play-off

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:50 Facebook

O clube encarnado venceu (2-0), esta terça-feira, o Spartak Moscovo de Rui Vitória no Estádio da Luz, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, e assegurou um lugar no play-off. Na próxima fase, a equipa de Jorge Jesus vai medir forças com o PSV.

Num jogo em que Jorge Jesus repetiu o onze que jogou em Moscovo, os golos surgiram já na segunda parte. João Mário, que jogou pela primeira vez com a camisola do Benfica na Luz, aproveitou uma assistência de Diogo Gonçalves, após boa combinação com Rafa, e, em zona frontal, disparou para o fundo da baliza sem dar hipótese de defesa a Maksimenko. Já nos descontos, o Benfica ampliou a vantagem graças a um autogolo de Samuel Gigot.

Veja o golo:

Com este resultado e após a vitória (2-0) na Rússia, o Benfica garantiu um lugar no play-off de acesso à Liga dos Campeões e está a um passo de assegurar um lugar na fase de grupos. Para isso, terá de eliminar o PSV de Bruma na próxima ronda, que afastou o Midtjylland. A equipa dos Países Baixos está a ter um bom arranque de temporada, com cinco vitórias em outros tantos jogos e 15 golos marcados.