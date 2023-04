Benfica vs F. C. Porto: Gerir dez pontos de avanço contra a força da tradição

Mudam-se os tempos, alteram-se as posições. Pela segunda época seguida, o Estádio da Luz poderá ser palco do jogo de definição do título de campeão, ainda que, ao contrário do ano passado, em que a vitória e a celebração foram do F. C. Porto, desta feita um eventual triunfo do Benfica não garante já matematicamente o título às águias.

Mas se os encarnados vencerem hoje (18 horas, BTV), em casa, os portistas, em jogo da 27.ª jornada da Liga, ficarão com 13 pontos de avanço e vantagem no confronto direto, situação muito favorável para as sete rondas restantes, em que estarão 21 pontos em disputa. Aliás, a confirmar-se o cenário, o Braga poderá subir ao segundo lugar e ficar a 12 pontos do líder, se bater amanhã em casa o Estoril, sendo que a equipa minhota ainda jogará na Luz (31.ª jornada).

Onze meses depois, Benfica e F. C. Porto reencontram-se no recinto encarnado, em situação distinta. Então - penúltima ronda - estavam separados por 14 pontos, com as águias em terceiro e fora da luta pelo título. Zaidu (90+4) apontou o único golo do jogo, lançando a festa azul e branca em plena casa do rival.