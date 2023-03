Benfiquista Musa chamado à seleção da Croácia

JN/Agências Hoje às 15:11 Facebook

O avançado, de 25 anos, pode somar a primeira internacionalização pela principal seleção croata.

O avançado Petar Musa, do Benfica, foi chamado à seleção croata de futebol, numa convocatória de 25 jogadores para os jogos com o País de Gales e a Turquia de qualificação para o Europeu.

"Não temos motivo para mudar muito a equipa que foi medalha de bronze no Campeonato do Mundo há uns meses, por isso, temos na lista 22 dos jogadores que estiveram no Qatar. Chamámos Luka Ivanusec, que tem estado muito bem no Dínamo [Zagreb], e queremos ver Petar Musa em ambiente de seleção", justificou o selecionador Zlatko Dalic.

Musa, de 25 anos, poderá assim fazer a sua estreia pela Croácia, numa época em que se transferiu para o Benfica e na qual, mais como suplente utilizado, em 24 de 29 jogos em que participou, tem oito golos marcados e uma assistência.

A Croácia arranca o apuramento do Grupo D para o Euro2024 com jogos em casa diante do País de Gales, em 25 de março, e fora com a Turquia, em 28. Do grupo fazem ainda parte as seleções da Letónia e da Arménia.