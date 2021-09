Benfiquista Yaremchuk marcou grande golo mas Ucrânia empatou

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

O ucraniano Roman Yaremchuk, do Benfica, apontou esta quarta-feira um golo fantástico frente ao Cazaquistão, no Grupo D da fase europeia de qualificação para o Mundial2022, mas não evitou o empate 2-2 no final da partida.

O avançado das águias recebeu uma bola por alto, a 25 metros da baliza do Cazaquistão, tocou-a com o peito duas vezes e, sem a deixar cair, fez um remate em arco, que surpreendeu o guarda-redes cazaque, que se estirou todo em vão.

Yaremchuk acabou substituído aos 58 minutos pelo médio do Dínamo de Kiev Viktor Tsygankov, tendo o Cazaquistão empatado aos 74 minutos, por Ruslan Valiullin. A Ucrânia voltou para a frente do marcador aos 90+3, pelo avançado do Shakhtar Donetsk Danilo Sikan.

O resultado parecia feito, mas o Cazaquistão ainda conseguiu restabelecer a igualdade aos 90+6, com Valiullin a 'bisar'.

A seleção francesa lidera o grupo D, com sete pontos (3 jogos), seguida da Ucrânia, com quatro (4), da Finlândia, com dois (2), do Cazaquistão, com 2 (3), e da Bósnia-Herzegovina, com 1 (2).