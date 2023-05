Benfiquistas esgotam bilhetes para o jogo em Portimão em 40 minutos

JN Hoje às 14:12 Facebook

Os 2500 ingressos que o clube algarvio colocou à venda para a bancada reservada aos adeptos visitantes "voaram" em menos de uma hora.

Em 40 minutos, os benfiquistas esgotaram os bilhetes que o Portimonense colocou à venda, esta segunda-feira, para a receção ao Benfica, agendada para sábado.

O clube algarvio disponibilizou 2500 ingressos para as bancadas reservadas aos adeptos visitantes e os mesmos esgotaram em menos de uma hora.

O Portimonense-Benfica está agendado para as 18 horas e até pode terminar com as águias a fazerem a festa do título, caso o F. C. Porto perca, esta segunda-feira, em Arouca.