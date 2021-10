JN Hoje às 01:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Candidato da lista B assume a derrota para o sucessor de Luís Filipe Vieira no clube da Luz.

Francisco Benitez, candidato derrotado nas eleições do Benfica, telefonou a Rui Costa para desejar as felicidades ao presidente eleito, apurou o JN. Neste momento, os responsáveis das duas listas ainda fazem a contagem dos votos, mas há claros indicadores que Rui Costa vai ganhar as eleições provavelmente com uma percentagem acima dos 80%.

A verdade é que Francisco Benitez já assume a derrota.