Benjamin Sesko vai ser reforço do Leipzig a partir de 2023

O futebolista internacional esloveno Benjamin Sesko, de 19 anos, será reforço do Leipzig a partir da temporada 2023/2024, tendo assinado um contrato válido por cinco épocas, até 2028 com o clube alemão.

"Uma contratação para o futuro! O RB Leipzig passará a contar com um entusiasmante talento, ao assinar com o internacional esloveno Benjamin Sesko. O jogador, de 19 anos, junta-se ao clube em 1 de julho de 2023, proveniente do Salzburgo", informou o Leipzig, através do site oficial.

O avançado, que chegou a ser falado com insistência como possível reforço do Manchester United, continuará, assim, na equipa austríaca por mais uma época, apesar do vínculo definitivo ao Leipzig.

"Estou muito feliz com a mudança para o Leipzig em 2023, que é agora confirmada. É um dos melhores clubes da Alemanha e, a cada época, afirma-se como um dos melhores da Europa", assinalou o jogador, que soma 13 internacionalizações e dois golos pela seleção principal da Eslovénia.

Da parte do Leipzig, emblema que conta no plantel com o também avançado português André Silva, Sesko é visto como um dos mais promissores futebolista das novas gerações.

"É um dos melhores talentos jovens na Europa, com um enorme potencial para se tornar um dos melhores. Oferece muito ao jogo, é extremamente rápido, tem uma grande capacidade de salto e é forte pelo ar. Tem faro de golo e apesar da sua altura (1,95 metros) é tecnicamente dotado e móvel", assinalou o diretor técnico do Leipzig, Christopher Vivell.