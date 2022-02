Benjamin Thomas vence isolado e assume comando da Étoile de Bessèges

Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O francês Benjamin Thomas (Cofidis) venceu isolado a terceira etapa da 52.ª edição da Étoile de Bessèges, assumindo o comando da geral individual, quando faltam correr mais duas tiradas. Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou em 135.º.

Thomas, de 26 anos, cumpriu os 155 quilómetros com partida e chegada em Bessèges em 3:38.31 horas, nove segundos mais rápido do que o italiano Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post), segundo, e do que o holandês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), terceiro.

O desempenho de hoje permite ao francês assumir a liderança da geral, com sete segundos de vantagem para Bettiol, segundo, e 15 para o francês Mathieu Burgardeau (TotalEnergies), terceiro.

Foi a segunda vitória seguida para a Cofidis, que tinha vencido a segunda tirada por intermédio do francês Bryan Coquard, hoje quinto e nono à geral.

A INEOS, por seu lado, continua 'azarada', depois do acidente que deixou o colombiano Egan Bernal no hospital, com quase 20 ossos partidos, e hoje viu o equatoriano Richard Carapaz, um dos líderes, cair a sete quilómetros da meta.

Apesar de ter concluído a tirada, com a ajuda de toda a equipa, os britânicos informaram que o campeão olímpico de fundo em Tóquio2020 e vencedor da Volta a Itália de 2019 está "a ser examinado".

O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), subiu à 133.ª posição da geral individual, após cortar a meta em 135.º.

PUB

Amanhã, a quarta etapa liga Saint-Hilaire-de-Brethmas a Mont Bouquet, com chegada em alto e 145 quilómetros cronometrados, antes do contrarrelógio final no domingo.