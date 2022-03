Bens recolhidos pelo Boavista a caminho da Ucrânia

JN Hoje às 18:03 Facebook

A "Jornada Solidária", promovida pelo clube axadrezado, juntou produtos de primeira necessidade com o objetivo de ajudar a população ucraniana.

Um camião cheio de bens essenciais, recolhidos na "Jornada Solidária" promovida pelo Boavista, já está a caminho da Ucrânia para ajudar pessoas que estão a sofrer com a invasão russa.

A causa humanitária decorreu durante a semana que antecedeu o jogo com o Braga, tendo contado com a participação de jogadores, treinadores e adeptos do emblema boavisteiro.

De acordo com informação oficial, a iniciativa juntou cerca de 12 toneladas de bens essenciais, entre alimentos, roupas e produtos de higiene.