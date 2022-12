Benzema autorizado pelo Real Madrid a ir ver a final ao Catar

O Real Madrid autorizou a presença de Benzema, no domingo, na final do Mundial, no Catar, entre a França e a Argentina. O avançado francês, que falhou o torneio devido a lesão, já voltou a competir, num amigável da equipa merengue.

O campeão europeu Real Madrid já deu o "sim" à deslocação de Benzema ao Catar, para acompanhar a final do Campeonato do Mundo, que se disputa no domingo (15 horas), entre as seleções de França e Argentina.

Obtida a devido autorização, o atacante deve, pelo menos, acompanhar a comitiva gaulesa antes do encontro frente à Argentina e, embora tal cenário seja pouco provável, até poderá jogar, visto que o selecionador Didier Deschamps não convocou ninguém para o lugar do craque do Real Madrid.

Recorde-se que Benzema, de 34 anos, chegou a viajar para o Catar, mas sofreu uma lesão numa coxa e demorou cerca de três semanas a recuperar. O avançado já se treina com o plantel às ordens de Carlos Ancelotti desde o início desta semana e tem demonstrado estar em forma para atuar. Inclusivamente, já participou num particular com o Leganés (1-1), tendo ficado em branco.

Para o lugar de Benzema, o treinador de França não convocou ninguém, mas tem privilegiado a utilização de Olivier Giroud. O atacante do AC Milan, de 36 anos, assumiu a responsabilidade, ao ponto de se ter tornado peça fundamental na campanha francesa no Mundial2022, contabilizando quatro golos.