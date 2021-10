Benzema conhece sentença a 24 de novembro

JN Hoje às 16:26 Facebook

O futebolista francês do Real Madrid Karim Benzema vai conhecer a sentença do processo em que é acusado de tentativa de chantagem ao colega de seleção Valbuena em 24 de novembro, anunciou esta sexta-feira o tribunal de Versalhes, Paris.

Apesar de a moldura penal prevista ser de até cinco anos de prisão, o Ministério Público pediu uma pena suspensa de 10 meses e uma multa de 75 mil euros para o avançado internacional gaulês de 33 anos.

Já os advogados de Benzema exigiram a absolvição do seu cliente, considerando que o suposto delito de participação no esquema de extorsão com recurso a um vídeo de cariz sexual protagonizado por Mathieu Valbuena, 37 anos, ficou por provar.

O caso aconteceu há mais de cinco anos, durante um estágio da seleção francesa, depois de Valbuena ter recorrido a serviços de recuperação de dados do seu telemóvel.

Perante o esquema de chantagem - há outros quatro acusados no processo -, Benzema diz ter apenas tentado ajudar Valbuena a resolver o problema da melhor forma, através de um seu amigo.