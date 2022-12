Benzema despede-se da seleção francesa: "A nossa história acaba"

JN Hoje às 14:56 Facebook

Karim Benzema despediu-se da seleção francesa, a qual representou em 97 ocasiões, tendo apontado um total de 37 golos.

Karim Benzema despediu-se da seleção francesa com uma publicação nas redes sociais. "Fiz o esforço e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Escrevi a minha história e a nossa acaba", desabafou o avançado.

Aos 35 anos, Benzema, jogador do Real Madrid eleito Bola de Ouro em 2022, foi convocado por Didier Deschamps para a fase final do Campeonato do Mundo, mas falhou a competição devido a lesão.

Ao serviço da seleção gaulesa, Karim Benzema marcou 37 golos, em 97 internacionalizações, tendo apenas um título no currículo, o da Liga das Nações, ganho em 2021.