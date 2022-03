Benzema é o maior goleador francês da história

JN/Agências Hoje às 20:00 Facebook

O avançado do Real Madrid conta 413 golos, distribuídos por clubes e seleção, ultrapassando Thierry Henry.

Com os dois golos ao Maiorca, Karim Benzema tornou-se no maior goleador da história do futebol francês, juntando clubes e seleções. O avançado do Real Madrid passou a ter 413 remates certeiros, mais dois do que o antecessor Thierry Henry.

Benzema já se tinha tornado o terceiro melhor marcador de sempre do Real Madrid, ao ultrapassar o lendário Alfredo Di Stefano, graças ao hat-trick frente ao Paris Saint-Germain na última quarta-feira, em jogo da Liga dos Campeões, com 309 golos.

Com o 'bis' ao Maiorca, o jogador de 34 anos totaliza agora 311 golos pelos merengues, apenas atrás de Raul, que marcou 323, e do português Cristiano Ronaldo (451).

Ao serviço do Lyon, Benzema contabilizou 66 golos, aos quais se somam os 36 ao serviço da seleção francesa, à qual regressou no último verão para o Europeu, depois de ter sido afastado durante mais de cinco anos.

Nesta temporada, Benzema tem já 32 golos e 13 assistências em 34 jogos em todas as competições, mais cinco golos e uma assistência em sete jogos a representar a França, num impressionante total de 37 golos e 14 assistências, em 41 partidas.