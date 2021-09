Benzema faz hat-trick e Camavinga marca na estreia pelo Real Madrid

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:09 Facebook

O Real Madrid goleou este domingo à noite o Celta de Vigo por 5-2, com destaque para os três golos marcados por Benzema e pela estreia de sonho do recém-contratado Eduardo Camavinga.

Em jogo da quarta jornada da Liga espanhola, o Real Madrid goleou o Celta por 5-2, subindo ao primeiro lugar do campeonato, com os mesmos 10 pontos que Atlético e Valência.

Karim Benzema deu espetáculo ao marcar três dos cinco golos do Real, que ainda viu o ex-benfiquista Franco Cervi a fazer as redes dos madrilenos a balançar. Este encontro marcou a estreia de Eduardo Camavinga, contratado no final do mercado de verão ao Rennes por 31 milhões de euros. O médio francês entrou aos 66 minutos para marcar aos 72.

O Real Madrid conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato, estando, até ao momento, no primeiro lugar com 13 golos marcados e seis sofridos.