Benzema oficializado no Al Ittihad de Nuno Espírito Santo

Karim Benzema foi apresentado como reforço do Al Ittihad, clube saudita orientado por Nuno Espírito Santo

O avançado francês vai ser reforço da equipa de Nuno Espírito Santo para a próxima época. Depois de 14 anos ao serviço do Real Madrid, Benzema saiu dos "blancos" no final do contrato, e assinou, esta terça-feira, vínculo com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, válido para as próximas três temporadas.

Por cada época no clube, entre salário e acordos comerciais, o atacante de 35 anos vai receber cerca de 200 milhões de euros, de acordo com Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista no mercado de transferências.

Karim Benzema saiu do Real Madrid com o estatuto de segundo melhor marcador da história do clube, com 354 golos, registo apenas superado por Cristiano Ronaldo (450 golos), antigo colega de equipa, agora jogador do Al Nassr, que vai reencontrar na Liga Saudita.