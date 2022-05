Benzema pisca o olho à Bola de Ouro

Golos, títulos e exibições monumentais. A época 2021/22 protagonizou grandes momentos de vários craques, mas apenas um pode ser considerado o melhor jogador do Mundo. Revemos quem são os futebolistas que estão mais próximos de conquistar a Bola de Ouro.

A Bola de Ouro é um espetáculo imperdível para a maioria dos fãs de futebol. Até à edição passada, entregava em dezembro o prémio de melhor jogador do Mundo, com base nas exibições individuais e troféus coletivos referentes ao ano civil. Porém, em 2022 as regras mudaram e o formato será diferente. As prestações referentes à época serão as únicas a serem contabilizadas. Por exemplo, este ano o melhor futebolista será premiado com base as exibições relativas à temporada 2021/22. Com base nisto, há vários nomes a ter em conta.

Karim Benzema