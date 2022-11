Benzema ressente-se de lesão e pode desfalcar a França no Catar

JN Hoje às 19:19 Facebook

O avançado francês saiu mais cedo do treino deste sábado e é baixa quase certa para a jornada inaugural. A presença na competição está em risco.

Mais más notícias para a seleção francesa, que está no Catar para defender o título mundial conquistado em 2018. Depois de ser ver privado de Pogba, Kanté e Nkunku, o selecionador Didier Deschamps está agora em risco de perder Karim Benzema.

O avançado do Real Madrid, que recentemente foi distinguido com a Bola de Ouro, foi chamado na expectativa de recuperar totalmente de um problema física, mas, este sábado, no treino ressentiu-se da lesão e acendeu os alarmes na comitiva francesa.

De acordo com o L'Équipe é praticamente certo que vai falhar o jogo com a Austrália, da primeira jornada do Mundial 2022, estando em cima da mesa a possibilidade de ser retirado da convocatória e assim ser baixa para o resto da competição.

Recorde-se que os 32 selecionadores em prova têm até amanhã para fazer alterações nas respetivas equipas.