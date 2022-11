Benzema vai falhar o Mundial 2022 devido a lesão

JN Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bola de Ouro ressentiu-se de um problema muscular e Didier Deschamps perde mais um jogador importante para a defesa do título.

Depois de ser ver privado de Pogba, Kanté e Nkunku, o selecionador Didier Deschamps também fica sem Karim Benzema para a defesa do título que a França conquistou em 2018.

O avançado do Real Madrid, que recentemente foi distinguido com a Bola de Ouro, foi chamado na expectativa de recuperar totalmente de um problema física, mas, este sábado, no treino ressentiu-se da lesão e acendeu os alarmes na comitiva francesa.

PUB

Primeiro, a informação disponível indicava que era praticamente certo que falharia o jogo com a Austrália, da primeira jornada, mas os exames realizados mais tarde confirmaram que o período de paragem será mais largo.

Em comunicado, a Federação Francesa de Futebol esclarece que, por lesão no "quadríceps da coxa esquerda, o atacante do Real Madrid é obrigado a desistir de participar no Mundial".

Recorde-se que os 32 selecionadores em prova têm até amanhã para fazer alterações nas respetivas equipas.