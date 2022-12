Berlusconi promete aos jogadores do Monza "autocarro de prostitutas no balneário"

Silvio Berlusconi, empresário e político italiano que preside ao Monza, prometeu aos jogadores levar ao balneário um "autocarro de prostitutas", caso a equipa vença um grande italiano, como o Milan ou a Juventus.

Aos 86 anos, Silvio Berlusconi mantém-se igual a si próprio. O presidente do Monza, 14.º classificado da Serie A de Itália, prometeu um "autocarro de prostitutas" para os jogadores, na noite desta terça-feira, no jantar de Natal do clube da Lombardia.

"Encontrámos um novo treinador [Raffaele Palladino], que estava na equipa de formação. É bom, inteligente, simpático e capaz de estimular os rapazes. Decidi acrescentar um pouco de motivação extra, por isso disse aos rapazes que se ganharmos a Milan, Juventus, etc, se batermos um desses adversários, vou levar para o balneário um autocarro cheio de p...", atirou Berlusconi, em pleno jantar natalício do Monza.

Nesta época, o clube soma cinco vitórias no campeonato e uma até foi frente à Juventus (1-0), em setembro passado, na sétima jornada da prova. Sampdoria (3-0), Spezia (2-0), Hellas Verona (2-0) e Salernitana (3-0) também já foram derrotados pelo Monza. Seguem-se, no mês de janeiro, jogos com equipas como a Fiorentina, o Inter e a Juventus, que poderão possibilitar o cumprimento da promessa.