Berna e Dinis Pinto nos convocados do Braga para o Mónaco

O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, convocou os jovens Berna e Dinis Pinto para o jogo no Mónaco, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, que se disputa na quinta-feira.

Berna, médio de 19 anos, produto da formação bracarense, já integrou anteriores convocatórias da equipa principal, mas ainda não se estreou a jogar.

O defesa direito Dinis Pinto, de 21, habitual aposta na equipa B dos arsenalistas, mas que conta já com um jogo na equipa principal, também integra lista de convocados, composta por 24 jogadores, três deles guarda-redes.

O plantel bracarense realiza esta quarta-feira o habitual treino no recinto do adversário pelas 18.45 locais (17.45 em Portugal continental). Meia hora antes, Carlos Carvalhal e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.

Os arsenalistas venceram na primeira mão por 2-0, com golos de Abel Ruiz e Vítor Oliveira.

Braga e Mónaco defrontam-se na quinta-feira, a partir das 18.45 locais (17.45), no Estádio Luís II, no principado do Mónaco, num jogo que vai ser arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg.

Convocados do Braga:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Yan Couto, David Carmo, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Buta e Dinis Pinto.

Médios: Castro, Lucas Mineiro, André Horta, Al Musrati, Berna e Moura.

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vítor Oliveira, Rodrigo Gomes e Falé.