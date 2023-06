Bernardo admite deixar o City e Tiago Tomás devolvido ao Sporting

Integrado na preparação da seleção portuguesa, Bernardo Silva assumiu que pode deixar o Manchester City, mas frisa ser irrealista admitir a hipótese de regressar ao Benfica. Entretanto, Tiago Tomás foi devolvido pelo Estugarda ao Sporting.

Manchester City: Bernardo Silva assumiu que poderá abandonar o clube inglês e atual campeão europeu na próxima temporada e admitiu que, nesta altura, desconhece o próprio futuro. "Sinceramente, ainda não sei. Vamos ver nos próximos tempos", afirmou Bernardo Silva em conferência de imprensa, antes de novo treino da seleção portuguesa, que prepara o duelo de sábado com a Bósnia, de qualificação para o Euro2024. Questionado sobre um possível regresso ao Benfica, clube em que fez toda a formação e de que é adepto assumido, rejeitou qualquer possibilidade de tal acontecer. "É irrealista falar nisso neste momento. Não vai acontecer", frisou.

Sporting: O avançado português Tiago Tomás vai regressar aos leões, depois de época e meia no Estugarda, clube que decidiu não avançar com a opção de compra do futebolista. "Decidimos não ativar a opção de compra acordada para o Tiago. Isto é principalmente devido a razões financeiras. Do ponto de vista desportivo, o Tiago foi um jogador muito importante para nós", justificou o diretor desportivo, Fabian Wohlgemuth. Tiago Tomás, de 20 anos, foi cedido ao emblema alemão ainda em janeiro de 2022, com o clube a ficar então com a opção de compra, por 15 milhões de euros.

PUB

Penafiel: O treinador e ex-futebolista Hélder Cristóvão renovou contrato por uma época com o Penafiel, 12.º classificado da última Liga 2. "O Futebol Clube de Penafiel chegou a acordo com o treinador Hélder Cristóvão para a renovação do contrato por mais uma temporada", indica o emblema penafidelense na página oficial na rede social Facebook. O antigo internacional português chegou ao Penafiel no final de janeiro, após a saída do treinador Filipe Rocha.

Tondela: O guarda-redes Philip Tear e o defesa central Manu Hernando estão de saída do clube beirão. O guarda-redes sueco, de 24 anos, esteve duas épocas no Tondela e, ao longo do último ano, foi titular em quatro jogos. A SAD do Tondela anunciou também que Manu Hernando termina a ligação contratual com os auriverdes no dia 30 de junho. O defesa central espanhol, de 24 anos, esteve, igualmente, duas épocas no Tondela, registando "67 jogos em todas as competições, tendo apontado seis golos" nos dois anos. O Tondela enalteceu "o profissionalismo demonstrado" por Philip Tear e Manu Hernando, desde que chegaram ao clube, desejando "felicidades" aos dois atletas.

Torreense: O avançado João Vieira anunciou que não vai continuar a representar o clube de Torres Vedras, da Liga 2 de futebol. "Terminada mais uma época de futebol, resta agradecer ao Sport Clube União Torreense ter dado outra vez o orgulho de representar o orgulho do oeste. Em tempos distintos ter representado este clube fez-me entender a capacidade de evoluir que este tem. É um clube que me diz muito e que levarei sempre no meu coração. Neste momento iremos levar caminhos diferentes. A vida prossegue e seguirá risonha", escreveu o futebolista, de 31 anos, numa nota de despedida publicada nas redes sociais.

Farense: O jovem extremo André Candeias, que fez quase toda a formação no clube de Faro, assinou contrato profissional com os algarvios até 2025, anunciou a equipa recém-promovida à Liga de futebol. "Após demonstrar todo o talento, esforço e dedicação, assina contrato profissional com o clube por duas épocas. Desta forma, o Farense garante a continuidade do promissor atleta da cidade", destaca o emblema de Faro, nas redes sociais. O extremo, de 20 anos, que chegou aos escalões de formação do Farense em 2011, cumpriu a temporada 2022/23 na equipa de sub-23 dos algarvios, somando 16 jogos e três golos na Liga Revelação.

PSG: O internacional francês Kylian Mbappé reafirmou que a "única opção" que tem é ficar no Paris Saint-Germain, recusando-se a alimentar uma eventual recusa de continuar no clube francês de futebol para além de 2024. "Já respondi, disse que meu objetivo era continuar. Ficar no clube é minha única opção. Não pensei que uma carta pudesse matar ou ofender alguém", disse o avançado, campeão do Mundo em 2018 pela França, após a carta enviada aos dirigentes parisienses, na qual consta a intenção de não ativar a opção por mais um ano em Paris. O capitão da seleção gaulesa falava em conferência de imprensa, em Faro, na véspera da partida com Gibraltar, de apuramento para o Euro2024, e foi questionado sobre a reação do campeão gaulês, que afirmou estar pronto para vender o antigo jogador do Mónaco.

Nápoles: Já se conhece o sucessor de Luciano Spalletti no comando técnico do campeão italiano. Trata-se de Rudi García, treinador francês, de 59 anos, que recentemente orientou o Al Nassr, equipa saudita de Cristiano Ronaldo. Em Itália, o experiente técnico já orientou a Roma, entre 2013 e 2016.