Bernardo Folha sai ileso de acidente a caminho do Olival

Bernardo Folha, jogador do F. C. Porto, sofreu nesta manhã de quarta-feira um acidente de viação quando se deslocava para o Olival. O médio não sofreu ferimentos,

O JN confirmou junto dos dragões que o jogador saiu ileso do acidente e está bem. O acidente ocorreu na A32, no sentido Porto-Oliveira de Azeméis.

No último domingo, o jogador foi utilizado por Sérgio Conceição, na partida com o Anadia, na Taça de Portugal, e foi suplente utilizado no duelo com o Bayer Leverkusen, na Alemanha, na Champions.