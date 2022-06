Bernardo Gomes de Almeida reeleito presidente do Espinho

JN Hoje às 21:51 Facebook

Candidato único às eleições do clube, o dirigente prepara-se para cumprir uma década como presidente do Espinho, que caiu aos distritais de Aveiro na última época.

Bernardo Gomes de Almeida pediu a demissão no início de maio, após a despromoção da equipa principal dos "Tigres da Costa Verde" do Campeonato de Portugal e as cenas de violência que se seguiram ao jogo com o Gondomar, que ditou o regresso aos distritais de Aveiro, mas prometeu não deixar o clube num vazio diretivo, o que cumpriu ao candidatar-se às eleições que se seguiram.

O presidente demissionário, que assumiu o cargo pela primeira vez em 2015, encabeçou a única lista que se apresentou a sufrágio, acabando empossado para um novo mandato de três anos, que se estenderá até 2025.

Na próxima época, o Espinho vai disputar a Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, à qual regressa seis anos depois de ter conquistado o último título de campeão distrital do seu palmarés.