Bernardo na mira do PSG e Guardiola já estuda saída do Manchester City

Pep Guardiola deverá deixar o comando técnico do Manchester City em 2025, quando termina contrato, e o PSV já arranjou substituto para Van Nistelrooy. PSG continua com marcação apertada a Bernardo Silva

Inglaterra: O reinado de Pep Guardiola no Manchester City pode já ter data marcada para o fim. Segundo o "The Guardian", o treinador espanhol tem nos planos deixar o cargo em 2025, quando termina o atual vínculo que o liga ao emblema britânico. Guardiola renovou contrato com os citizens no passado mês de novembro e cumpriu a sétima temporada em Inglaterra, onde conquistou cinco campeonatos, duas Taças, quatro Taças da Liga e duas Supertaças. Este sábado conseguiu ainda o grande objetivo, com a conquista da Liga dos Campeões.

França: Bernardo Silva continua a ser observado de perto pelo PSG. Segundo a Marca, o emblema francês está à procura de um jogador com as características do médio português e conta com um trunfo na manga: o diretor desportivo, Luís Campos, atualmente no PSG, foi o responsável por levar Bernardo Silva para o Mónaco e mantém uma boa relação com o jogador. O AS afirma ainda que o Manchester City já terá colocado um preço no jogador, não aceitando menos do que 70 milhões de euros.

Países Baixos: O PSV já arranjou substituto para colmatar a saída de Van Nisterlrooy. O escolhido para assumir o cargo de treinador foi Peter Bosz, técnico de 59 anos, que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. O técnico regressa assim aos Países Baixos, onde já tinha treinado o Ajax, tendo dividido estas última seis temporadas ao serviço de Dortmund, Leverkusen e Lyon.

Portimonense: O capitão do clube algarvio, Pedro Sá, anunciou a saída, após sete anos a representar a equipa de Portimão. O médio deixa o Portimonense depois de 192 jogos e três golos marcados, além de ter conquistado a Liga 2, em 2016/17. "Sempre honrei este símbolo e que tentei ao máximo ser fiel aos meus valores e princípios, embora saia com um sentimento agridoce pela forma como estes sete anos terminaram", escreveu o jogador, salientando estar "de consciência tranquila".

Fenerbahçe: Jorge Jesus não vai continuar ao serviço do clube turco, mas isso não impede o Fenerbahçe de começar a preparar a próxima temporada. Nesse sentido, contrataram o extremo Ryan Kent, em transferência livre, após ter terminado contrato com o Rangers. Assim, o jogador formado no Liverpool, de 26 anos, conclui uma ligação de cinco épocas aos escoceses, na qual marcou 33 golos em 216 jogos.