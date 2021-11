Bernardo Silva a todo o gás para a Sérvia

Depois de ter ficado de fora do jogo contra a República da Irlanda, por lesão, Bernardo Silva já voltou a treinar sem limitações, na Cidade do Futebol.

Pepe vai ficar de fora do jogo decisivo, por ter visto cartão vermelho no último jogo, mas o regresso do esquerdino é uma boa notícia para Fernando Santos que tem em Bernardo Silva um jogador preponderante nas escolhas iniciais.

Nos primeiros quinze minutos abertos à comunicação social, o selecionador Fernando Santos, além de Bernardo Silva, teve à disposição os guarda-redes Diogo Costa e José Sá, os defesas João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Nuno Mendes, os médios Rúben Neves, Renato Sanches, William Carvalho e João Moutinho, e os avançados Diogo Jota, João Félix e Rafael Leão.

Esta temporada o médio participou em 15 partidas pelo Manchester City, tendo marcado por três ocasiões e ajudado com uma assistência.