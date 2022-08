Bernardo Silva aborda futuro: "O Manchester City sabe o que eu quero"

O internacional português abordou, esta quarta-feira, uma possível saída do Manchester City neste mercado de transferências.

Sem abrir muito o jogo, Bernardo Silva, que tem sido apontado ao Barcelona, garantiu que o clube inglês sabe bem o que o atleta quer, vincando "não ter ideia" do que vai acontecer.

"Sempre disse que estou feliz aqui, mas não faço ideia do que vai acontecer. Veremos, honestamente. A minha relação com o clube é muito honesta. Eu fui aberto com eles e eles sabem o que eu quero. Se eu ficar, estou muito feliz e sempre respeitarei este clube e darei o meu melhor. Se não, é futebol e vamos ver o que acontece", afirmou, em declarações à ESPN.

Bernardo Silva chegou ao Manchester City em 2017 e tem contrato com o clube inglês até 2025. Pelo emblema de Manchester, já conquistou, entre outros, quatro ligas inglesas, e uma Taça de Inglaterra.