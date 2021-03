Bernardo Silva atento às dificuldades que a Sérvia vai criar

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

O internacional Bernardo Silva alertou, esta sexta-feira, para as dificuldades que a seleção "muito técnica" da Sérvia vai trazer a Portugal, na segunda jornada do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial2022.

"A Sérvia também é uma seleção muito técnica e estamos à espera de dificuldades. Vamos estar muito atentos a todos os jogadores. Conhecemos muito bem a seleção e sabemos que não vai ser nada fácil", preveniu o atacante luso, acrescentando que Portugal "quer ser sólido defensivamente, atacar bem e ganhar o jogo".

Na conferência de antevisão ao desafio de sábado no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, o extremo do Manchester City abordou também as individualidades da equipa dos Balcãs, nomeadamente o ponta de lança do Fulham Aleksandar Mitrovic, que também atua na Liga inglesa.

"O Dusan Tadic é dos melhores médios ofensivos que atualmente jogam, o Filip Duricic é um jogador muito criativo. É uma equipa muito móvel na frente, versátil e não será nada fácil. Medo [do Mitrovic] não, mas respeito pelo que é como jogador, conhecemos bem, é muito forte no jogo aéreo e dentro da área", detalhou.

Contudo, Bernardo Silva, de 26 anos, deixa claro que não vai existir "preocupação específica com nenhum jogador", por considerar que "são muitos os que são bons e perigosos".

Um dos habituais titulares para o selecionador luso, Fernando Santos, falou ainda da vitória no arranque da qualificação, frente ao Azerbaijão (1-0), na quarta-feira, em Turim, Itália, reconhecendo que a equipa das quinas tem de "melhorar", apesar dos "três pontos terem sido o mais importante".

"Queremos sempre materializar essas ocasiões [que falhámos]. Sabemos que os portugueses e a comunicação social esperavam um resultado diferente. Esta seleção trabalha sempre da mesma forma para conseguir ganhar. Esse jogo já passou", terminou.