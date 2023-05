Bernardo Silva bisa e ajuda City a eliminar o Real Madrid

Com dois golos do internacional português Bernardo Silva, ambos apontados no primeiro tempo, o Manchester City venceu, nesta quarta-feira, em casa, o Real Madrid, por 4-0, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões e assegurou o apuramento para a final. A decisão do troféu decorrerá a 10 de junho, em Istambul, Turquia, com os ingleses a defrontarem os italianos do Inter.

Após o empate a um golo em Madrid, a equipa inglesa garantiu o apuramento com um triunfo claro, desforrando-se, assim, da eliminação, na época passada, frente ao mesmo opositor, também nesta etapa da prova.

Frente a um adversário 14 vezes vencedor da competição, o Manchester City garantiu o apuramento e espreita o primeiro triunfo na competição, com Pep Guardiola no comando técnico.

O internacional português Bernardo Silva, autor de dois golos, foi a grande figura, do encontro. Um disparo, a meio do primeiro tempo, e um desvio de cabeça, após a meia hora inicial, elevaram Bernardo Silva, ao estatuto de protagonista da decisão da meia-final da Champions.

A equipa inglesa, que teve também o português Rúben Dias no onze inicial, dominou a primeira parte, apesar de Toni Kross, entre os dois golos, ter rematado ao poste. Os merengues tentaram depois reentrar na discussão da eliminatória, mas o City mostrou-se seguro, gerindo bem a vantagem. A 14 minutos do fim, um autogolo do ex-portista Éder Militão elevou a supremacia dos cityzens para 3-0 dissipando as dúvidas quanto ao desfecho da eliminatória.

Mesmo a terminar, o Manchester City chegou aos 4-0. Julián Álvarez, acabado de entrar, deu à vitória inglesa contornos de goleada.