Bernardo Silva brilha mas Manchester City não vai além de um empate

O português Bernardo Silva marcou e assistiu, este domingo, no empate do Manchester City em Newcastle (3-3), no encontro da terceira jornada da Liga inglesa, em que o atual campeão recuperou de uma desvantagem de dois golos.

No mítico estádio de St. James's Park, os "citizens" até entraram da melhor maneira no desafio, quando o médio ofensivo luso descobriu o alemão Gundogan solto na grande área, para abrir o marcador, aos cinco minutos.

O conjunto de Manchester viria a sofrer um revés, face à saída do central Nathan Akè por queixas físicas, entrando para o seu lugar Rúben Dias, que se juntou ao compatriota João Cancelo na defesa.

A partir daqui, o extremo Saint-Maximin começou a fazer o que quis dos defesas adversários, que concederam tempo e espaço ao francês para duas assistências e consequentes finalizações do paraguaio Miguel Almiron (28) e Callum Wilson (39).

No segundo tempo, o 'golo do jogo saiu dos pés do lateral Trippier (54), na cobrança de um livre direto, deixando antever que a vitória já não iria fugir à equipa comandada por Eddie Howe, até que tudo mudou em três minutos.

O ponta de lança norueguês Erling Haaland (61) apontou o terceiro golo na prova, com Bernardo Silva (64) a deixar tudo empatado e a colocar muita incerteza no marcador, que acabou por não se alterar.

Esta igualdade deixa o Arsenal na liderança da competição de forma isolada, com nove pontos, com o City a ser segundo colocado, com sete pontos, os mesmos de Tottenham (terceiro), Leeds (quarto) e Brighton (quinto).

Já os "magpies" são sextos, com cinco pontos, a par do Fulham (sétimo), treinado pelo luso Marco Silva.

Em Elland Road, o Leeds venceu de forma categórica o Chelsea, que tive uma tarde para esquecer, nomeadamente o guarda-redes Mendy, que facilitou bastante no momento de aliviar a bola da sua grande área, permitindo a Aaronson abrir o marcador, aos 33 minutos.

A equipa comandada por Thomas Tuchel acusou o golo sofrido e, pouco depois, foi o ex-benfiquista Rodrigo (37) a cabecear para o fundo das redes e a piorar o cenário para o Chelsea, que nunca se conseguiu encontrar no jogo da terceira jornada.

Jack Harrison, que tinha servido Rodrigo no segundo tento, viu o espanhol retribuir-lhe a assistência para colocar um ponto final, aos 69 minutos, nas aspirações dos visitantes, que ainda viram o central senegalês Koulibaly receber o segundo cartão amarelo e consequente expulsão.

Desta forma, o Chelsea averbou o primeiro desaire e segue no 12.º lugar, com quatro.

À mesma hora, o Brighton deslocou-se à capital inglesa para agudizar o mau início de época do West Ham, que soma três derrotas em outros tantos encontros na prova.

No London Stadium, os "seagulls" deram continuidade ao bom momento e abriram o marcador através de um pontapé do argentino Mac Allister, aos 22 minutos, da marca do 'onze' metros, a castigar um falta cometida pelo defesa Thilo Kehrer.

O central alemão, contratado nos últimos dias ao Paris Saint-Germain, é o primeiro jogador a cometer um penálti na sua estreia na Premier League pelo West Ham, desde o português José Fonte contra o Manchester City, em fevereiro de 2017.

No segundo tempo, Pascal Gross tocou de forma sublime para isolar o belga Leandro Trossard, que só com Fabianski pela frente, aumentou a vantagem para 2-0, deixando os 'hammers' no último lugar na classificação, ainda sem pontos, tal como Manchester United (menos um jogo).